Випуск новин за 10:00: Лісові пожежі у Каліфорнії. Останні слова вбитого журналіста Хашоггі

У випуску новин за 12 листопада станом на 10:00 – у Каліфорнії внаслідок масштабних лісових пожеж загинули понад 30 людей. Причиною пожежі, ймовірно, став посушливий клімат регіону. Після журналістського розслідування справи вбивства Хашоггі стало відомо, що на момент смерті у нього на голові був поліетиленовий пакет. Припускають, що смерть саудівського журналіста наступила внаслідок удушення.

Також у випуску: Львівська мерія закликає мешканців міста обмежити використання поліетилену. За останню добу бойовики значно зменшили кількість обстрілів на окупованих територіях. В УПЦ КП заявили, що не будуть переносити дати святкування Різдва.