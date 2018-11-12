Випуск новин за 10:00: Лісові пожежі у Каліфорнії. Останні слова вбитого журналіста Хашоггі
У випуску новин за 12 листопада станом на 10:00 – у Каліфорнії внаслідок масштабних лісових пожеж загинули понад 30 людей. Причиною пожежі, ймовірно, став посушливий клімат регіону. Після журналістського розслідування справи вбивства Хашоггі стало відомо, що на момент смерті у нього на голові був поліетиленовий пакет. Припускають, що смерть саудівського журналіста наступила внаслідок удушення.
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Джерело: 24 канал
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