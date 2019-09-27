Випуск новин за 10:00: Луценко про сина Байдена. Акція протесту в Києві

У випуску новин за 27 вересня станом на10:00 – експрокурор Юрій луценко запевнив, що син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантер не порушував українських законів. У Києві ошукані власники квартил влаштували протест через конфлікт із забудовником. Адже він не виконує своїх зобов'язань перед інвестором і в помешканнях вже тривалий час перебої з електрикою.

Також у випуску: Парламентський побут: народні депутати показали умови, в яких працюють у Верховній Раді. Андрій Богдан літав до Росії з Азаровим напередодні зупинки євроінтеграції України у 2013 році. Проросійські бойовики сім разів обстріляли позиції ООС, одного українського військового поранили. В російському Оренбурзі затримали священника за підозрою у педофілії: у справі потерпілими вважають семеро дітей.

Джерело: 24 канал