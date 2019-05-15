Випуск новин за 10:00: Маршрутне таксі в Києві. Пробація замість в'язниці

У випуску новин за 15 травня станом на 10:00 – доїхати на роботу кияни тепер зможуть на маршрутці із комфортом таксі. Сервіс автобусів Uber Shuttle працюватиме з 7 ранку до 21 години вечора. Замість в'язниці – комфортне життя поруч із рідними. Тепер у тих, хто збився зі шляху, з'явився шанс: довчитися, знайти роботу та навіть позбутися шкідливих звичок, і при цьому залишитися на волі.

Також у випуску: Конституційний суд звільнив свого голову Станіслава Шевчука та обрав нову очільницю – Наталію Шапталу. У вівторок, 14 травня, обірвалося життя українського військового – 25-річного харків'янина Антона Безверхнього. В Каннах відбувається кінофестиваль, де представлені дві українські кінострічки.

Джерело: 24 канал