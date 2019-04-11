Випуск новин за 10:00: Масова бійка у Києві. Вихід Великобританії з ЄС
У випуску новин за 11 квітня станом на 10:00 – неподалік одного зі столичних концертних майданчиків акція проти гастролей росіян в Україні закінчилась масовою бійкою. На екстреному саміті у Брюсселі лідери ЄС погодилися продовжити термін виходу Великої Британії з об'єднання.
Також у випуску:
Двоє російських правоохоронців попросили політичного притулку в Україні.
На передовій не припиняються обстріли, троє наших військових поранені.
Днями у Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан через спалах кору. У США вже зафіксовано 465 випадків захворювання.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі