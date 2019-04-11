Випуск новин за 10:00: Масова бійка у Києві. Вихід Великобританії з ЄС

У випуску новин за 11 квітня станом на 10:00 – неподалік одного зі столичних концертних майданчиків акція проти гастролей росіян в Україні закінчилась масовою бійкою. На екстреному саміті у Брюсселі лідери ЄС погодилися продовжити термін виходу Великої Британії з об'єднання.

Також у випуску: Двоє російських правоохоронців попросили політичного притулку в Україні. На передовій не припиняються обстріли, троє наших військових поранені. Днями у Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан через спалах кору. У США вже зафіксовано 465 випадків захворювання.

Джерело: 24 канал