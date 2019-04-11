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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 10:00: Масова бійка у Києві. Вихід Великобританії з ЄС

      Випуск новин 72 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 квітня станом на 10:00 – неподалік одного зі столичних концертних майданчиків акція проти гастролей росіян в Україні закінчилась масовою бійкою. На екстреному саміті у Брюсселі лідери ЄС погодилися продовжити термін виходу Великої Британії з об'єднання.

      Також у випуску:

      Двоє російських правоохоронців попросили політичного притулку в Україні.

      На передовій не припиняються обстріли, троє наших військових поранені.

      Днями у Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан через спалах кору. У США вже зафіксовано 465 випадків захворювання.

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      Теги: Випуск новин Новини Києва Brexit
      Джерело: 24 канал
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