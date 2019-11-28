Випуск новин за 10.00: Масштабна ДТП на Одещині. Райнін перейшов в партію ОПЗЖ

У випуску новин за 28 листопада станом на 10:00 – на виїзді з міста зіштовхнулися щонайменше 9 автівок, які рухалися в одному напрямку. За попередньою інформацією, загиблих немає, але є травмовані. Ексголова Адміністрації Петра Порошенка Ігор Райнін очолив Харківський осередок прокремлівської партії "Опозиційна платформа — За життя".

Також у випуску: У всеукраїнський прокат виходить стрічка польської режисерки Агнєшки Холланд "Ціна правди". Антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому. До Тернополя після року служби у повному складі прибули бійці 44-ої окремої артилерійської бригади.