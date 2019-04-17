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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      Випуск новин за 10:00: Мітинг на суді над Крючковим. Реконструкція Шулявського мосту

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 квітня станом на 10:00 – до будівлі суду, де обирають запобіжний захід екс-нардепу Дмитру Крючкову, прийшли "тітушки" та люди з плакатами. Також приїхали невідомі, які проводять мітинги про Зеленського. Реконструкція Шулявського мосту триває. Шляхопровід ріжуть на шматки і вивозять на утилізацію. Проспект Перемоги майже повністю перекритий.

      Також у випуску:

      У Чилі літак впав на житловий будинок: щонайменше шестеро людей загинули.

      Представники ЗМІ та літератори стали переможцями найпрестижнішої Пулітцерівської премії.

      Внаслідок обстрілів двоє українських бійців поранені, натомість ЗСУ знищили трьох найманців та чотирьох поранили.

      blog_ava
      Чому українці віддають перевагу Зеленському, а не Порошенку
      сьогодні
      7360
      Теги: Новини Києва Випуск новин Судді Шулявський міст
      Джерело: 24 канал
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