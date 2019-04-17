Випуск новин за 10:00: Мітинг на суді над Крючковим. Реконструкція Шулявського мосту
У випуску новин за 17 квітня станом на 10:00 – до будівлі суду, де обирають запобіжний захід екс-нардепу Дмитру Крючкову, прийшли "тітушки" та люди з плакатами. Також приїхали невідомі, які проводять мітинги про Зеленського. Реконструкція Шулявського мосту триває. Шляхопровід ріжуть на шматки і вивозять на утилізацію. Проспект Перемоги майже повністю перекритий.
Також у випуску:
У Чилі літак впав на житловий будинок: щонайменше шестеро людей загинули.
Представники ЗМІ та літератори стали переможцями найпрестижнішої Пулітцерівської премії.
Внаслідок обстрілів двоє українських бійців поранені, натомість ЗСУ знищили трьох найманців та чотирьох поранили.
Джерело: 24 канал
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