Випуск новин за 10:00: Мітинг у Києві. Ситуація на фронті

У випуску новин за 5 березня станом на 10:00 – у центрі Києва громадські активісти та борці з корупцією зібралися на мітинг перед початком з'їзду суддів України. Бойовики на сході України порушили перемир'я яке оголошене менше, ніж добу тому.

Також у випуску: Українські військові взяли в полон бойовика "ДНР". В ніч з 4 на 5 березня відбулась 90 церемонія нагородження кінопремії "Оскар 2018" у Лос-Анджелесі. У Сирії посилили обстріли анклаву Східна Гута. у Скоп'є люди вийшли на мітинг проти перейменування Македонії.