Випуск новин за 10:00: Мітинг у Києві. Ситуація на фронті
Випуск новин 10:53, 5 березня 203 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 березня станом на 10:00 – у центрі Києва громадські активісти та борці з корупцією зібралися на мітинг перед початком з'їзду суддів України. Бойовики на сході України порушили перемир'я яке оголошене менше, ніж добу тому.
Також у випуску:
Українські військові взяли в полон бойовика "ДНР".
В ніч з 4 на 5 березня відбулась 90 церемонія нагородження кінопремії "Оскар 2018" у Лос-Анджелесі.
У Сирії посилили обстріли анклаву Східна Гута.
у Скоп'є люди вийшли на мітинг проти перейменування Македонії.
Джерело: 24 Канал
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