Випуск новин за 10:00: Москалькова у Києві. Санкції проти Польщі

У випуску новин за 26 червня станом на 10:00 – російська омбудсмвумен Тетяна Москалькова приїхала до Києва та планує відвідати у Київському СІЗО кримчанина Максима Одинцова. Європейські міністри збираються запровадити санкції проти Польщі, причиною стала скандальна судова реформа.

Також у випуску: Двом нападникам на табір ромів у Львові обрали запобіжний захід. ДТП на Рівненщині: четверо загиблих, дев'ятеро поранені. У Нідерландах автобус в'їхав в офіс щоденної газети.