Випуск новин за 10:00: Набуття чинності закону про мову. Гроші від ООН для Донбасу

У випуску новин за 16 липня станом на 10:00 – закон про мову набуває чинності 16 липня. Документ закріплює статус української мови, як єдиної державної. ООН розпочала новий проект, що сприятиме покращенню охоронної, судової та соціальної сфери. Програма включає у собі також і реінтеграцію колишніх військовослужбовців до цивільного життя. На це ООН вже виділила 5 мільйонів доларів на три роки.

Також у випуску: ЦВК зареєструвала 1719 міжнародних спостерігачів на вибори. Масове отруєння дітей у таборі на Одещині. У водах Британії зафіксували медузу розміром з людину.

Джерело: 24 канал