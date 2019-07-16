Випуск новин за 10:00: Набуття чинності закону про мову. Гроші від ООН для Донбасу
У випуску новин за 16 липня станом на 10:00 – закон про мову набуває чинності 16 липня. Документ закріплює статус української мови, як єдиної державної. ООН розпочала новий проект, що сприятиме покращенню охоронної, судової та соціальної сфери. Програма включає у собі також і реінтеграцію колишніх військовослужбовців до цивільного життя. На це ООН вже виділила 5 мільйонів доларів на три роки.
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Джерело: 24 канал
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