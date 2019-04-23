Випуск новин за 10:00: "Нафтогаз" зменшив ціни на газ. Пожежа на Чернігівщині
У випуску новин за 23 квітня станом на 10:00 – "Нафтогаз" погодив із урядом зменшення ціни на газ для населення. Вони спільно розробили новий механізм регульованої ціни – з 1 травня нова ціна складатиме 8,25 гривень за кубометр. На Чернігівщині горів ліс на 15-ти гектарах. Протягом усього дня вогнеборці гасили полум'я, .довелося залучати навіть авіацію.
Також у випуску:
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Ситуація на фронті: один український військовий загинув та троє отримали поранення.
Джерело: 24 канал
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