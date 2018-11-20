Випуск новин за 10:00: Наслідки пожежі у Каліфорнії. Нові факти про ймовірного голову Інтерполу

У випуску новин за 20 листопада станом на 10:00 – пожежу у Каліфорнії назвали найбільшою в історії штату. 80 осіб загинули, 1200 вважаються зниклими безвісти, майже 10 тисяч будинків зруйновано. Ігор Прокопчук, рідний брат кандидата на посаду голови Інтерполу від Росії Олександра Прокопчука, вже понад вісім років працює в постійному представництві України при ОБСЄ у Відні.

Також у випуску: "Євробляхери" заблокували урядовий квартал. Адвокат політв'язня Балуха подав прохання про дострокове звільнення. В МОН заявили, що наступного року в Україні офіційно з'явиться домашнє навчання.