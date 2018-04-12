Випуск новин за 10:00: Наступ на Сирію. Справа Скрипаля

У випуску новин за 12 квітня станом на 10:00 – Велика Британія готується завдати удару по території Сирії, підготовка авіації та флоту вже почалася на військововій базі на Кіпрі. Юлія Скрипаль заявила, що не потребує допомоги Російських дипломатів у Британії, вона й досі страждає від отруєння "Новачком", тож спілкуватися зі ЗМІ наразі не бажає.

Також у випуску: У Сирії евакуювали головний штаб урядових військ. На День Незалежності у Києві відбудеться військовий парад. В Юнеско ухвалили рішення, яке дозволить розмістити спостерігачів в окупованому Криму.