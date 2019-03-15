Випуск новин за 10:00: Навчання в Азовському морі. Стрілянина у мечетях Нової Зеландії

У випуску новин за 15 березня станом на 10:00 – українські військові провели масштабні навчання в Азовському морі із залученням бойових кораблів та військової авіації. У двох мечетях у Новій Зеландії відбулась стрілянина: невідомі відкрили вогонь по людях всередині, коли в храмах була молитва. Щонайменше 49 людей загинули

Також у випуску: Українські військові знищили бойову машину піхоти окупантів вогнем у відповідь. У столиці жорсткого побили школярку її однокласниці і зафільмували процес на відео. У Борисполі озброєні злочинці пограбували ювелірку.