Випуск новин за 10:00: Навчання в Азовському морі. Стрілянина у мечетях Нової Зеландії
У випуску новин за 15 березня станом на 10:00 – українські військові провели масштабні навчання в Азовському морі із залученням бойових кораблів та військової авіації. У двох мечетях у Новій Зеландії відбулась стрілянина: невідомі відкрили вогонь по людях всередині, коли в храмах була молитва. Щонайменше 49 людей загинули
Також у випуску:
Українські військові знищили бойову машину піхоти окупантів вогнем у відповідь.
У столиці жорсткого побили школярку її однокласниці і зафільмували процес на відео.
У Борисполі озброєні злочинці пограбували ювелірку.
Джерело: 24 канал
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