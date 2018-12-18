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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 10:00: Небезпека грипу. Бійка "Дідів Морозів"

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня станом на 10:00 – однорічна дитина померла від грипу на Одещині. Батьки провадили лікування самотужки та не квапилися звертатись до медиків. У Одесі на Дерибасівській побилися "Діди Морози" за місце під ялинкою.

      Також у випуску:

      9 з 24 моряків, утримуваних в Росії, заявили про свій статус військовополонених, лише до 11 українців пустили адвокатів.

      П'ятий день угорці протестують проти політики уряду Орбана, утисків свободи слова, збагачення олігархів, корупції.

      Генасамблея ООН підтримала резолюцію про мілітаризацію Криму, Чорного та Азовського морів.

      Теги: Новини Одеси Випуск новин Грип в Україні
      Джерело: 24 канал
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