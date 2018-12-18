Випуск новин за 10:00: Небезпека грипу. Бійка "Дідів Морозів"

У випуску новин за 18 грудня станом на 10:00 – однорічна дитина померла від грипу на Одещині. Батьки провадили лікування самотужки та не квапилися звертатись до медиків. У Одесі на Дерибасівській побилися "Діди Морози" за місце під ялинкою.

Також у випуску: 9 з 24 моряків, утримуваних в Росії, заявили про свій статус військовополонених, лише до 11 українців пустили адвокатів. П'ятий день угорці протестують проти політики уряду Орбана, утисків свободи слова, збагачення олігархів, корупції. Генасамблея ООН підтримала резолюцію про мілітаризацію Криму, Чорного та Азовського морів.