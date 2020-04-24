Випуск новин за 10:00: Нова пожежа на Житомирщині. Рекордні показники щодо COVID-19 в Китаї

У випуску новин за 24 квітня станом на 10:00 – на Житомирщині спалахнула нова загрозлива пожежа, горить ліс у Поясківському лісництві. Полум'я намагаються загасити за допомогою авіації. Рекордно низькі показники заражень коронавірусом зафіксували у Китаї. За минулу добу там виявили 6 нових інфікованих. Це – найменший показник з початку епідемії.

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Мер Івано-Франківська вибачився за некоректне висловлювання щодо ромів та пояснив свої слова. Мовляв, йшлося про конкретну групу осіб, яка постійно порушує режим карантину та жебракує.

Рада збереться на нове позачергове засідання. Депутати, зокрема, візьмуться за постанови про скасування голосування за зміни до свого регламенту.

САП перекваліфікувала справу щодо так званих "плівок Єрмака" зі зловживання впливом на шахрайство. А також передала її з НАБУ до Нацполіції.

Поки низка держав Європи поступово виходять з карантину, Білорусь його так не запровадила на загальнонаціональному рівні.