Випуск новин за 10:00: Нове відомство у справах Майдану. Новий імператор в Японії
У випуску новин за 22 жовтня станом на 10:00 – Генеральний прокурор Рябошапка ліквідував управління свого попередника Горбатюка і створив департамент ГПУ у справах Майдану. В Японії відбулася церемонія інтронізації нового імператора Нарухіто. У квітні його батько Акіхіто зрікся престола через свій вік.
Також у випуску:
Бойовики 17 разів порушували режим тиші.
Британські парламентарії вкотре відхилили голосування за угоду про Brexit.
У Києві у стані алкогольного сп'яніння дівчина на "Сузукі" втрапила в аварію.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі