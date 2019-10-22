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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ
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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ

      Випуск новин за 10:00: Нове відомство у справах Майдану. Новий імператор в Японії

      Випуск новин 8

      У випуску новин за 22 жовтня станом на 10:00 – Генеральний прокурор Рябошапка ліквідував управління свого попередника Горбатюка і створив департамент ГПУ у справах Майдану. В Японії відбулася церемонія інтронізації нового імператора Нарухіто. У квітні його батько Акіхіто зрікся престола через свій вік.

      Також у випуску:

      Бойовики 17 разів порушували режим тиші.

      Британські парламентарії вкотре відхилили голосування за угоду про Brexit.

      У Києві у стані алкогольного сп'яніння дівчина на "Сузукі" втрапила в аварію.

      blog_ava
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      Теги: ГПУ Японія Випуск новин
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