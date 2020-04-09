Випуск новин за 10:00: Нові дані про коронавірус в Україні. Псевдомінування лікарні в Києві

У випуску новин за 9 квітня станом на 10:00 – за минулу добу в Україні зафіксували 224 нові випадки COVID-19. Наразі в Україні 1892 заражених коронавірусом. Ввечері 8 квітня невідомий зателефонував у поліцію та повідомив про мінування Олександрівської лікарні з хворими на коронавірус. Правоохоронці перевірили будівлю та евакуювали 100 осіб.

Також у випуску: На Житомирщині 8 людей заразилися коронавірусом через святкування приїзду друга з Польщі. Європа готується до пом'якшення карантину. Обмін з ОРДЛО може відбутися до Великодня. Генпрокурорка Ірина Венедіктова порушила 5 справ проти Петра Порошенка.