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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 10:00: Нові дані про коронавірус в Україні. Псевдомінування лікарні в Києві

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 квітня станом на 10:00 – за минулу добу в Україні зафіксували 224 нові випадки COVID-19. Наразі в Україні 1892 заражених коронавірусом. Ввечері 8 квітня невідомий зателефонував у поліцію та повідомив про мінування Олександрівської лікарні з хворими на коронавірус. Правоохоронці перевірили будівлю та евакуювали 100 осіб.

      Також у випуску:

      На Житомирщині 8 людей заразилися коронавірусом через святкування приїзду друга з Польщі.

      Європа готується до пом'якшення карантину.

      Обмін з ОРДЛО може відбутися до Великодня.

      Генпрокурорка Ірина Венедіктова порушила 5 справ проти Петра Порошенка.

      Теги: Новини України Фейкові замінування Новини Києва Випуск новин
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