Випуск новин за 10:00: Нові дані про коронавірус в Україні. Псевдомінування лікарні в Києві
У випуску новин за 9 квітня станом на 10:00 – за минулу добу в Україні зафіксували 224 нові випадки COVID-19. Наразі в Україні 1892 заражених коронавірусом. Ввечері 8 квітня невідомий зателефонував у поліцію та повідомив про мінування Олександрівської лікарні з хворими на коронавірус. Правоохоронці перевірили будівлю та евакуювали 100 осіб.
Також у випуску:
На Житомирщині 8 людей заразилися коронавірусом через святкування приїзду друга з Польщі.
Європа готується до пом'якшення карантину.
Обмін з ОРДЛО може відбутися до Великодня.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова порушила 5 справ проти Петра Порошенка.
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