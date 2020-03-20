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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Випуск новин за 10:00: Нові дані про коронавірус в Україні. Ужгород без громадського транспорту

      Випуск новин -

      У випуску новин за 20 березня станом на 10:00 – в Україні наразі 26 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу було виявлено Covid-19 у 10 людей. В Ужгороді від 20 березня повністю припиняє роботу громадський транспорт. Комунальний транспорт на роботу буде підвозити лише медпрацівників.

      Також у випуску:

      На передовій загинув один український військовий.

      Українці допомагають одне одному під час карантину дістатися в певне місце призначення.

      Група з 9 українок, які відвідували психологічний тренінг у Перу, не можуть вилетіти з країни через закриті кордони.

      Компанія SpaceX разом з NASA запланували перший спільний політ у космос.

      Новини про коронавірус 19 березня: в Ухані жодного нового випадку, в Україні ще плюс 10
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      Теги: Новини України Ужгород Випуск новин
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