Випуск новин за 10:00: Нові дані про коронавірус в Україні. Ужгород без громадського транспорту

У випуску новин за 20 березня станом на 10:00 – в Україні наразі 26 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу було виявлено Covid-19 у 10 людей. В Ужгороді від 20 березня повністю припиняє роботу громадський транспорт. Комунальний транспорт на роботу буде підвозити лише медпрацівників.

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