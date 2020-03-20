Випуск новин за 10:00: Нові дані про коронавірус в Україні. Ужгород без громадського транспорту
У випуску новин за 20 березня станом на 10:00 – в Україні наразі 26 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу було виявлено Covid-19 у 10 людей. В Ужгороді від 20 березня повністю припиняє роботу громадський транспорт. Комунальний транспорт на роботу буде підвозити лише медпрацівників.
Також у випуску:
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