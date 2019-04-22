Випуск новин за 10:00: Нові піар-технології в передвиборчій кампанії. Закон про мову

У випуску новин за 22 квітня станом на 10:00 – під час цієї виборчої кампанії кандидати вирішили зробити ставку на інтернет-аудиторію. Працюють з електоратом в Instagram та Telegram, викликають один одного на дебати як на реп-батли та агітують через серіали. Народні депутати планують таки ухвалити в другому читанні закон про державну мову до четверга.

Також у випуску: ЦВК опрацьовує електронні протоколи. Кількість жертв внаслідок терактів у Шрі-Ланці зросла до 290 осіб. В пам'ять про сотні жертви терактів у Шрі-Ланці у Парижі погасли вогні Ейфелевої вежі.

Джерело: 24 канал