Випуск новин за 10:00: Нові піар-технології в передвиборчій кампанії. Закон про мову
У випуску новин за 22 квітня станом на 10:00 – під час цієї виборчої кампанії кандидати вирішили зробити ставку на інтернет-аудиторію. Працюють з електоратом в Instagram та Telegram, викликають один одного на дебати як на реп-батли та агітують через серіали. Народні депутати планують таки ухвалити в другому читанні закон про державну мову до четверга.
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Джерело: 24 канал
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