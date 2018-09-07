11:44
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 10:00: Нові подробиці у справі Скрипалів. Вечірка БПП

Випуск новин 29 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 вересня станом на 10:00 – Сергій Скрипаль співпрацював з розвідкою Іспанії. І саме за це, його і намагалась вбити Росія. Про повідомила низка іноземних ЗМІ. Також він допомагав розвідникам в Чехії і Естонії, надавав інформацію про російські злочинні групи і шпигунів. Фракція БПП на чолі з президентом на старті політичного сезону влаштувала корпоратив у "Заліссі".

Також у випуску:

Доба на фронті: російські окупанти гатили 28 разів.

Біля берегів Аляски помітили два російських винищувачі. 

РНБО: на оборонний бюджет України піде понад 5% ВВП.

Теги: Новини політики Великобританія Випуск новин Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Петро Порошенко Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
сьогодні, 11:15 Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
Ірина Полицька 2167
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сьогодні, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
сьогодні, 10:03 Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
Меланія Трамп звинуватила анонімного автора з Білого дому в саботажі
6 вересня, 23:24 Меланія Трамп звинуватила анонімного автора з Білого дому в саботажі
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук