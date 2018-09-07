Випуск новин за 10:00: Нові подробиці у справі Скрипалів. Вечірка БПП
У випуску новин за 7 вересня станом на 10:00 – Сергій Скрипаль співпрацював з розвідкою Іспанії. І саме за це, його і намагалась вбити Росія. Про повідомила низка іноземних ЗМІ. Також він допомагав розвідникам в Чехії і Естонії, надавав інформацію про російські злочинні групи і шпигунів. Фракція БПП на чолі з президентом на старті політичного сезону влаштувала корпоратив у "Заліссі".
Також у випуску:
Доба на фронті: російські окупанти гатили 28 разів.
Біля берегів Аляски помітили два російських винищувачі.
РНБО: на оборонний бюджет України піде понад 5% ВВП.
Джерело: 24 канал
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