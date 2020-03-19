Випуск новин за 10:00: Нові випадки коронавірусу в Україні. Надзвичайний стан у Португалії

У випуску новин за 19 березня станом на 10:00 – в Україні виявили 2 нових випадки захворювання на коронавірус. Відтак, кількість заражених зросла до 16. Через пандемію Португалія оголосила надзвичайний стан. Обмеження почали діяти вже сьогодні.

Також у випуску: В Італії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про початок випробувань вакцини від COVID-19. У Чернівецькій області поліцейські вперше в Україні склали адмінпротокол на підприємця, який не дотримувався правил карантину.