Випуск новин за 10:00: Нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Карантин у Чехії
У випуску новин за 16 березня станом на 10:00 – у Чернівецькій області підтвердили зараження коронавірусом ще у двох осіб. Тепер загальна кількість випадків в Україні зросла до 5. У Чехії через пандемію коронавірусу ввели карантин. Громадяни країни зможуть виходити з дому, аби виїжджати на роботу, відвідувати аптеку чи магазин.
Також у випуску:
Майже 100 пунктів пропуску на державному кордоні тимчасово припинили роботу.
Українське МЗС відрядило консула в Єгипет.
Від 16 березня 2020 року міська влада Одеси та Львова закрила всі громадські заклади, крім продуктових магазинів та аптек.
У США починають випробування вакцини проти коронавірусу.
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