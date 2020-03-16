Випуск новин за 10:00: Нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Карантин у Чехії

У випуску новин за 16 березня станом на 10:00 – у Чернівецькій області підтвердили зараження коронавірусом ще у двох осіб. Тепер загальна кількість випадків в Україні зросла до 5. У Чехії через пандемію коронавірусу ввели карантин. Громадяни країни зможуть виходити з дому, аби виїжджати на роботу, відвідувати аптеку чи магазин.

Також у випуску: Майже 100 пунктів пропуску на державному кордоні тимчасово припинили роботу. Українське МЗС відрядило консула в Єгипет. Від 16 березня 2020 року міська влада Одеси та Львова закрила всі громадські заклади, крім продуктових магазинів та аптек. У США починають випробування вакцини проти коронавірусу.