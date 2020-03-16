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      Випуск новин за 10:00: Нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Карантин у Чехії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 16 березня станом на 10:00 – у Чернівецькій області підтвердили зараження коронавірусом ще у двох осіб. Тепер загальна кількість випадків в Україні зросла до 5. У Чехії через пандемію коронавірусу ввели карантин. Громадяни країни зможуть виходити з дому, аби виїжджати на роботу, відвідувати аптеку чи магазин.

      Також у випуску:

      Майже 100 пунктів пропуску на державному кордоні тимчасово припинили роботу.

      Українське МЗС відрядило консула в Єгипет.

      Від 16 березня 2020 року міська влада Одеси та Львова закрила всі громадські заклади, крім продуктових магазинів та аптек.

      У США починають випробування вакцини проти коронавірусу.

      Коронавірус в Італії: від хвороби померли понад тисяча людей
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      Теги: Чехія Новини України Випуск новин
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