Випуск новин за 10:00: Новини з фронту. Відключення гарячої води в Києві

У випуску новин за 25 червня станом на 10:00 – на Донбасі один український захисник загинув, четверо отримали поранення, найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Через зношеність мережі труб та борги за комунальні послуги майже третина житлових будинків Києва відключена від гарячої води на невизначений термін.

Також у випуску: Олег Сенцов голодує вде 43 день, а у ЄС тим часом хочуть офіційно просити Путіна про помилування режисера. Чинний глава Туреччини Раджеп Ердоган знову переміг на виборах. У Франції десятьох людей затримали за ймовірне планування атак на мусульман.