Випуск новин за 10:00: Новітня російська зброя на Донбасі. Заповіт Сенцова

У випуску новин за 11 вересня станом на 10:00 – місія ОБСЄ виявила на Донбасі новітні системи радіоелектронної боротьби з Росії. Комплекси надійшли на озброєння російської армії лише у 2018 році і здатні глушити сигнали та вносити хаос у роботу телекомунікаційних систем. Стан Олега Сенцова продовжує погіршуватись, тому він написав заповіт на свою творчість.

Також у випуску: У Дніпрі правоохоронці затримали колишнього бійця АТО та тревел-блогера Валерія Ананьєва – йому обиратимуть запобіжний захід. 24 рази минулої доби окупанти обстрілювали позиції українських ЗСУ, один військовий загинув. У Росії стартували масштабні військові навчання "Схід-2018", участь у яких візьмуть понад 300 тисяч армійців, 36 тисяч одиниць наземної техніки та тисячу одиниць повітряної.