Випуск новин за 10:00: Обіцянки Тищенка після скандалу з "Велюром". Заява Помпео про COVID-19

У випуску новин за 4 травня станом на 10:00 – якщо порушення у "Велюрі" були зафіксовані, Микола Тищенко готовий сплатити штраф. А ще він особисто готуватиме обіди для київських лікарів до закінчення карантину. Допис із обіцянками Тищенко опублікував у своєму фейсбуці. Держсекретар США Майк Помпео зазначив, що є "значна кількість доказів" того, що коронавірус COVID-19 з'явився у лабораторії Уханю.

Також у випуску новин на 24 каналі: Послаблення карантину у Мукачево. Відсьогодні у місті планують відкрити торгові центри та парки. В Одесі попри карантин запрацювали магазини та кафе, а містяни прогулюються набережною без масок. Загострення на фронті. Один військовий поранений, ще троє зазнали контузії. "Яни Капу" вже незабаром долучиться до бойового флоту ВМС. Рейдовий буксир після повернення з російського полону і тривалого ремонту, вже на військово-морській базі в Одесі.