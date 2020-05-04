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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 10:00: Обіцянки Тищенка після скандалу з "Велюром". Заява Помпео про COVID-19

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 травня станом на 10:00 – якщо порушення у "Велюрі" були зафіксовані, Микола Тищенко готовий сплатити штраф. А ще він особисто готуватиме обіди для київських лікарів до закінчення карантину. Допис із обіцянками Тищенко опублікував у своєму фейсбуці. Держсекретар США Майк Помпео зазначив, що є "значна кількість доказів" того, що коронавірус COVID-19 з'явився у лабораторії Уханю.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Послаблення карантину у Мукачево. Відсьогодні у місті планують відкрити торгові центри та парки.

      В Одесі попри карантин запрацювали магазини та кафе, а містяни прогулюються набережною без масок.

      Загострення на фронті. Один військовий поранений, ще троє зазнали контузії.

      "Яни Капу" вже незабаром долучиться до бойового флоту ВМС. Рейдовий буксир після повернення з російського полону і тривалого ремонту, вже на військово-морській базі в Одесі.

      Теги: Майк Помпео Коронавірус COVID-19 Микола Тищенко Випуск новин
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