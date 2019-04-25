Випуск новин за 10:00: Обстріли на фронті. Справа вбивства Катерини Гандзюк

У випуску новин за 25 квітня станом на 10:00 – ворог накрив позиції українських захисників мінометним вогнем майже по всій лінії фронту. Під обстрілами кілька селищ на Луганщині, околиці Авдіївки під Донецьком. Владиславу Мангеру, ймовірному замовнику нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, змінили статтю обвинувачення.

Також у випуску: Депутати ухвалюють за Закон про функціонування української мови, як державної. У Держдепі США засудили указ Путіна про видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО. Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН.

Джерело: 24 канал