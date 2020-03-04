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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      Випуск новин за 10:00: Оперативний штаб щодо коронавірусу. Рясні зливи у Бразилії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 4 березня станом на 10:00 – у Львові створили перший в Україні оперативний штаб, який буде інформувати населення про ситуацію з коронавірусом у місті. Туди увійшли медики, фармацевти, працівники сфери освіти та культури. Зливи у Бразилії спричинили потужні повені та зсуви ґрунту на південному сході країни. Негода забрала щонайменше 17 життів.

      Також у випуску: 

      На Вінниччині 18 дітей отруїлися газом, 11 з них госпіталізували. Як з'ясували правоохоронці, стався витік газу у кафе, яке розташоване біля навчального закладу.

      У штаті Тенессі у США пронісся потужний торнадо. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 25 людей.

      Італійці образились на сатиричне відео, яке опублікував французький телеканал. У ньому йдеться про те, що від італійської піци нібито можна заразитись китайським коронавірусом. 

      Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
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      Теги: Стихійні лиха Бразилія Новини Львова Випуск новин
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