Випуск новин за 10:00: Оперативний штаб щодо коронавірусу. Рясні зливи у Бразилії

У випуску новин за 4 березня станом на 10:00 – у Львові створили перший в Україні оперативний штаб, який буде інформувати населення про ситуацію з коронавірусом у місті. Туди увійшли медики, фармацевти, працівники сфери освіти та культури. Зливи у Бразилії спричинили потужні повені та зсуви ґрунту на південному сході країни. Негода забрала щонайменше 17 життів.

Також у випуску: На Вінниччині 18 дітей отруїлися газом, 11 з них госпіталізували. Як з'ясували правоохоронці, стався витік газу у кафе, яке розташоване біля навчального закладу. У штаті Тенессі у США пронісся потужний торнадо. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 25 людей. Італійці образились на сатиричне відео, яке опублікував французький телеканал. У ньому йдеться про те, що від італійської піци нібито можна заразитись китайським коронавірусом.