Випуск новин за 10:00: Перехід України на літній час. Тимошенко проголосувала в Києві
У випуску новин за 31 березня станом на 10:00 – Україна о третій годині ночі перевела стрілки на одну годину вперед. Традиційно переведення годинників здійснюють в останню неділю березня. Однією з перших серед кандидатів в президенти проголосувала Юлія Тимошенко.
Також у випуску:
Росія має три сценарії втручання у президентські вибори в Україні.
Мер Києва Віталій Кличко проголосував.
Що категорично неможна робити на виборчій дільниці.
Джерело: 24 канал
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