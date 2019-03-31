Випуск новин за 10:00: Перехід України на літній час. Тимошенко проголосувала в Києві

У випуску новин за 31 березня станом на 10:00 – Україна о третій годині ночі перевела стрілки на одну годину вперед. Традиційно переведення годинників здійснюють в останню неділю березня. Однією з перших серед кандидатів в президенти проголосувала Юлія Тимошенко.

Також у випуску: Росія має три сценарії втручання у президентські вибори в Україні. Мер Києва Віталій Кличко проголосував. Що категорично неможна робити на виборчій дільниці.

Джерело: 24 канал