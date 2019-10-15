Випуск новин за 10:00: Перемога Збірної України з футболу. Відома астронавтка у Львові
У випуску новин за 15 жовтня станом на 10:00 – Збірна України їде на Євро-2020. Наші футболісти перемогли чинних чемпіонів Європи Португалію. У Львові вітали відому американську астронавтку українського походження. Вона 8-ма жінка, яка потрапила на орбіту Землі. І перша, яка розгорнула там український стяг. Візит Гайдемарі Стефанишин-Пайпер організувало Посольство США в Україні.
Також у випуску:
Страшна аварія на Миколаївщині забрала четверо життів
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