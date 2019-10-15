Випуск новин за 10:00: Перемога Збірної України з футболу. Відома астронавтка у Львові

У випуску новин за 15 жовтня станом на 10:00 – Збірна України їде на Євро-2020. Наші футболісти перемогли чинних чемпіонів Європи Португалію. У Львові вітали відому американську астронавтку українського походження. Вона 8-ма жінка, яка потрапила на орбіту Землі. І перша, яка розгорнула там український стяг. Візит Гайдемарі Стефанишин-Пайпер організувало Посольство США в Україні.

Також у випуску: Страшна аварія на Миколаївщині забрала четверо життів Володимир Зеленський вирушив у фронтову Авдіївку. В ООН визнали, що Росія порушила Женевську конвенцію через Крим.