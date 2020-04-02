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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 10:00: Перший випадок захворювання на коронавірус у Херсоні. Ситуація на Донбасі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 2 квітня станом на 10:00 – перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Херсоні. Чоловік 42 років потрапив до лікарні із пневмонією, і тест підтвердив наявність вірусу. На Донбасі загострюється ситуація. Російські найманці з артилерії калібру 152 та 122 міліметри інтенсивно гатили по позиціях українських армійців.

      Також у випуску:

      Чи не найбільше в Україні потерпає від коронавірусу Буковина. Там за добу виявили 39 нових випадків інфікування.

      В Івано-Франкіському перинатальному центрі померла ще одна пацієнтка.

      Одеська лікарня не готова до приймання хворих на коронавірус. Працівники обласного клінічного медцентру, куди мають привозити інфікованих, звернулися до керівництва країни.

      Теги: Війна на Донбасі Новини Херсона Випуск новин
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