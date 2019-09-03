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      Випуск новин за 10:00: Підозра другому власнику готелю "Токіо Стар". ДТП на мосту Патона

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 вересня станом на 10:00 – прокуратура оголосила підозру ще одному власнику згорілого одеського готелю Токіо Стар. Адже той переховується від слідства. Моторошна аварія на мосту Патона у столиці. Напередодні там зіткнулися два автомобілі. В результаті три людини опинилися в лікарні.

      Також у випуску:

      У Берліні близько восьми годин тривали переговори у нормандському форматі на рівні радників президентів.

      Восьмеро українських політв'язнів нині перебувають в Лефортовському СІЗО.

      На Одещині 37 людей потрапили до лікарні, бо отруїлися шаурмою.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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