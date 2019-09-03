Випуск новин за 10:00: Підозра другому власнику готелю "Токіо Стар". ДТП на мосту Патона

У випуску новин за 3 вересня станом на 10:00 – прокуратура оголосила підозру ще одному власнику згорілого одеського готелю Токіо Стар. Адже той переховується від слідства. Моторошна аварія на мосту Патона у столиці. Напередодні там зіткнулися два автомобілі. В результаті три людини опинилися в лікарні.

Також у випуску: У Берліні близько восьми годин тривали переговори у нормандському форматі на рівні радників президентів. Восьмеро українських політв'язнів нині перебувають в Лефортовському СІЗО. На Одещині 37 людей потрапили до лікарні, бо отруїлися шаурмою.

Джерело: 24 канал