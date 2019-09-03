Випуск новин за 10:00: Підозра другому власнику готелю "Токіо Стар". ДТП на мосту Патона
У випуску новин за 3 вересня станом на 10:00 – прокуратура оголосила підозру ще одному власнику згорілого одеського готелю Токіо Стар. Адже той переховується від слідства. Моторошна аварія на мосту Патона у столиці. Напередодні там зіткнулися два автомобілі. В результаті три людини опинилися в лікарні.
Також у випуску:
У Берліні близько восьми годин тривали переговори у нормандському форматі на рівні радників президентів.
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Джерело: 24 канал
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