10:51
31 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 10:00: Підозра на коронавірус в українця з Дохи. Ухвалення ринку землі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 31 березня станом на 10:00 – з підозрою на коронавірус госпіталізували українця, який вчора прилетів з Дохи і оселився разом з іншими пасажирами рейсу на обсервацію в готелі Козацький. Якщо його результат виявиться позитивним, медики перевірять також усіх людей, з якими контактував хворий пасажир. Вночі Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі.

      Також у випуску:

      В столичній Олександрівській лікарні тим часом двоє людей через коронавірус перебувають у вкрай тяжкому стані. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила головна лікарка лікарні Людмила Антоненко.

      Більше 100 українських далекобійників застрягли на кордоні з Туреччиною.

      Українська експедиція таки змогла вирушити до Антарктиди попри закриті кордони, зараз українські науковці вже дісталися Чилі.

      Теги: Коронавірус в Україні Ринок землі Випуск новин
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:12 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549
      Лікування 147629
      сьогодні , 06:40 Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція
      Лікування 31838
      сьогодні , 05:56 Шмигаль пояснив, навіщо в уряді змінили голів МОЗ та Мінфіну
      Новини України 2705
      сьогодні , 09:06 Люди мають заробляти гроші: Шмигаль прогнозує послаблення карантину
      Новини України 5548
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 31 березня: долар трохи подешевшав
      Новини України 1852
      сьогодні , 10:49 Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      Традиції 77072
      сьогодні , 08:48 Це дуже мило, – Трамп відреагував на допомогу Росії для боротьби з COVID-19
      Новини світу 3152
      сьогодні , 08:56 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
      Лікування 19892
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      30 березня , 22:30 Економічна та політична кризи: які наслідки матиме розкол у Раді
      Антон Голобородько
      30 березня , 22:00 Як припинити боятися майбутнього після коронавірусу
      Іван Примаченко
      30 березня , 18:08 Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину
      Михайло Года
      Залиште відгук