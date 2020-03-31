Випуск новин за 10:00: Підозра на коронавірус в українця з Дохи. Ухвалення ринку землі

У випуску новин за 31 березня станом на 10:00 – з підозрою на коронавірус госпіталізували українця, який вчора прилетів з Дохи і оселився разом з іншими пасажирами рейсу на обсервацію в готелі Козацький. Якщо його результат виявиться позитивним, медики перевірять також усіх людей, з якими контактував хворий пасажир. Вночі Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі.

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В столичній Олександрівській лікарні тим часом двоє людей через коронавірус перебувають у вкрай тяжкому стані. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила головна лікарка лікарні Людмила Антоненко.

Більше 100 українських далекобійників застрягли на кордоні з Туреччиною.

Українська експедиція таки змогла вирушити до Антарктиди попри закриті кордони, зараз українські науковці вже дісталися Чилі.