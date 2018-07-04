Випуск новин за 10:00: Подробиці отруєння дітей на Київщині. Втручання Росії у вибори в США

У випуску новин за 4 липня станом на 10:00 – восьмирічна Маргарита, яку вчора у непритомну стані привезли з дитячого табору в столичну лікарню "ОХМАТДИТ", так і не вийшла з коми. У Сенаті США знайшли докази втручання Кремля у вибори президента у 2016-му. Такого висновку дійшли у Комітеті Сенату з розвідки.

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