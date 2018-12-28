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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 10:00: Погода на Новий рік. Захворюваність на грип та ГРВІ

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 грудня станом на 10:00 – поки українці оговтуються від циклону Тете, насувається новий – Юта. Він уже 28 – 29 грудня принесе Україні дощі та мокрий сніг. За минулий тиждень рівень хворих на грип та ГРВІ серед дорослих зріс на шість з половиною відсотків.

      Також у випуску:

      Консули відвідають поранених українських моряків вже 10 січня.

      Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

      У Нью-Йорку стався вибух на електростанції.

      Теги: Випуск новин Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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