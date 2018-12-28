Випуск новин за 10:00: Погода на Новий рік. Захворюваність на грип та ГРВІ

У випуску новин за 28 грудня станом на 10:00 – поки українці оговтуються від циклону Тете, насувається новий – Юта. Він уже 28 – 29 грудня принесе Україні дощі та мокрий сніг. За минулий тиждень рівень хворих на грип та ГРВІ серед дорослих зріс на шість з половиною відсотків.

Також у випуску: Консули відвідають поранених українських моряків вже 10 січня. Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У Нью-Йорку стався вибух на електростанції.