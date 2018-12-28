Випуск новин за 10:00: Погода на Новий рік. Захворюваність на грип та ГРВІ
У випуску новин за 28 грудня станом на 10:00 – поки українці оговтуються від циклону Тете, насувається новий – Юта. Він уже 28 – 29 грудня принесе Україні дощі та мокрий сніг. За минулий тиждень рівень хворих на грип та ГРВІ серед дорослих зріс на шість з половиною відсотків.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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