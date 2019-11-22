Випуск новин за 10:00: Погоня за водієм у Львові. Відбір на посаду голови Держкіно

У випуску новин за 22 листопада станом на 10:00 – львівський водій допоміг затримати водія-порушника – заблокував дорогу іномарці, яку чотири кілометри переслідували поліцейські. Єдина кандидатка на посаду голови Держкіно Юлія Сінькевич не пройшла співбесіду з комісією Нацагентства з питань держслужби.

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Біля одеських берегів вітер зірвав з якоря судно під прапором Молдови. На борту корабля перебувають 15 членів екіпажу.

В міжнародному аеропорту Делі, що в Індії, затримали чоловіка, який видавав себе за пілота компанії Lufthansa.

У Сербії викрили російську розвідувальну мережу. Російського посла викликали до МЗС для надання роз'яснень, а президент Александр Вучіч зібрав Раду нацбезпеки.