Випуск новин за 10:00: Пожежа у бізнес-центрі в Києві. Обшуки в Криму
У випуску новин за 29 серпня станом на 10:00 – у Києві на Бориспільській горить бізнес-центр у одному з корпусів заводу "Маяк", причини займання поки не відомі, про жертв не повідомлялось. ФСБ проводить обшук вдома у активістки українського культурного центру у Сімферополі Ольги Павленко.
Також у випуску:
Україна збільшить військову присутність в Азовському морі.
Обстріли з танків та гранатометів – так минула перша ніч тиші на Донбасі, хоча від опівночі там мало запрацювати чергове "шкільне перемир'я".
Четверті роковини Іловайської трагедії.
Джерело: 24 канал
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