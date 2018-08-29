Випуск новин за 10:00: Пожежа у бізнес-центрі в Києві. Обшуки в Криму

У випуску новин за 29 серпня станом на 10:00 – у Києві на Бориспільській горить бізнес-центр у одному з корпусів заводу "Маяк", причини займання поки не відомі, про жертв не повідомлялось. ФСБ проводить обшук вдома у активістки українського культурного центру у Сімферополі Ольги Павленко.

Також у випуску: Україна збільшить військову присутність в Азовському морі. Обстріли з танків та гранатометів – так минула перша ніч тиші на Донбасі, хоча від опівночі там мало запрацювати чергове "шкільне перемир'я". Четверті роковини Іловайської трагедії.