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      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ КОРОНАВІРУС У КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ
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      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ КОРОНАВІРУС У КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ

      Випуск новин за 10:00: Пожежа у храмі РПЦ. Землетрус у Туреччині

      Випуск новин 14

      У випуску новин за 27 січня станом на 10:00 – на анексованому півострострові палав храм Російської православної церкви. Стався інцидент у селі Морозівка і, за словами місцевих, церкву підпалили. Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині зросла до тридцяти восьми. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни.

      Також у випуску:

      Сьогодні розпочинає роботу зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи і вже за участю української делегації.

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може піти з посади у разі, якщо справа про вбивство Павле Шеремета таки розвалиться.

      Сьогодні світ відзначає День пам'яті жертв Голокосту. 75 років тому 1945 року із найбільшого табору смерті нацистів – Аушвіц, що неподалік польського міста Освенцим, звільнили в'язнів.

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      Теги: Випуск новин Анексія Криму Землетрус
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