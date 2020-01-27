Випуск новин за 10:00: Пожежа у храмі РПЦ. Землетрус у Туреччині

У випуску новин за 27 січня станом на 10:00 – на анексованому півострострові палав храм Російської православної церкви. Стався інцидент у селі Морозівка і, за словами місцевих, церкву підпалили. Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині зросла до тридцяти восьми. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни.

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