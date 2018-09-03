Випуск новин за 10:00: Пожежа у музеї Ріо-де-Жанейро. Погоджувальна рада

У випуску новин за 3 вересня станом на 10:00 – у Ріо-де-Жанейро згорів найстаріший історичний музей країни. Національний музей Бразилії мав 200 років і назбирав за століття понад 20 мільйонів експонатів. Всі вони тепер знищені. Сьогодні депутати вперше після канікул зберуться на засідання погоджувальної ради.

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