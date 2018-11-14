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      Випуск новин за 10:00: Пожежа в Каліфорнії. Зустріч Порошенка зі священиками УПЦ МП

      Випуск новин 4

      У випуску новин за 14 листопада станом на 10:00 – найбільша у Каліфорнії пожежа, яка не вщухала декілька днів, забрала життя понад 50 людей, ще 200 вважають зниклими безвісті. Президент США Дональд Трамп вже оголосив штат Каліфорнія зоною великого стихійного лиха. Президент України Петро Порошенко зустрівся з частиною священиків УПЦ МП, які поскаржилися на тиск з боку вищого духівництва.

      Також у випуску:

      Правий берег Києва стоїть у заторах через перший сніг.

      На Сході України бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціям ЗСУ.

      Теги: Випуск новин Петро Порошенко УПЦ МП Пожежа Новини США
      Джерело: 24 канал
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