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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 10:00: Президентські дебати. Кораблі НАТО у Чорному морі

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 березня станом на 10:00 – 74% українців вважають, що кандидати в президенти мають брати участь у дебатах. Кораблі НАТО готуються до військових навчань з українським морським флотом.

      Також у випуску:

      Минулої доби бойовики 10 разів били по наших позиціях, один військовий зазнав поранення.

      Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи на вміст алкоголю і наркотиків перед проведенням дебатів.

      Родичі жертв катастрофи MH17 вважають Росію винною.

      blog_ava
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      Теги: Дебати Зеленського з Порошенком Випуск новин НАТО
      Джерело: 24 канал
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