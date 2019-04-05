Випуск новин за 10:00: Президентські дебати. Кораблі НАТО у Чорному морі
У випуску новин за 5 березня станом на 10:00 – 74% українців вважають, що кандидати в президенти мають брати участь у дебатах. Кораблі НАТО готуються до військових навчань з українським морським флотом.
Також у випуску:
Минулої доби бойовики 10 разів били по наших позиціях, один військовий зазнав поранення.
Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи на вміст алкоголю і наркотиків перед проведенням дебатів.
Родичі жертв катастрофи MH17 вважають Росію винною.
Джерело: 24 канал
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