Випуск новин за 10:00: Президентські дебати. Кораблі НАТО у Чорному морі

У випуску новин за 5 березня станом на 10:00 – 74% українців вважають, що кандидати в президенти мають брати участь у дебатах. Кораблі НАТО готуються до військових навчань з українським морським флотом.

Також у випуску: Минулої доби бойовики 10 разів били по наших позиціях, один військовий зазнав поранення. Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи на вміст алкоголю і наркотиків перед проведенням дебатів. Родичі жертв катастрофи MH17 вважають Росію винною.

Джерело: 24 канал