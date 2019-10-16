Випуск новин за 10:00: Пропагандист РФ у Києві. Переговори щодо Сирії

У випуску новин за 16 жовтня станом на 10:00 – Києвом вільно гуляє ведучий російських пропагандистських ток-шоу Боріс Корчевников. В Держприкордон службі заявили, що заборони на в'їзд у нього немає, а чому – це вже справа СБУ. Віцепрезидент США Майк Пенс вирушає до Туреччини на термінові переговори щодо припинення вогню у Північній Сирії.

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В Запоріжжі банда школярок жорстоко побила восьмикласницю на шкільному стадіоні: справу вже розслідує поліція.

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Бабине літо – у розпалі: за словами синоптиків, 16 жовтня Україна стане однією з найтепліших країн у Європі.