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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
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      Випуск новин за 10:00: Пропагандист РФ у Києві. Переговори щодо Сирії

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 жовтня станом на 10:00 – Києвом вільно гуляє ведучий російських пропагандистських ток-шоу Боріс Корчевников. В Держприкордон службі заявили, що заборони на в'їзд у нього немає, а чому – це вже справа СБУ. Віцепрезидент США Майк Пенс вирушає до Туреччини на термінові переговори щодо припинення вогню у Північній Сирії.

      Також у випуску: 

      На одній з ферм у Нідерландах поліція виявила чоловіка та шістьох його дітей, які дев'ять років жили у підвалі, очікуючи кінця світу.

      В Запоріжжі банда школярок жорстоко побила восьмикласницю на шкільному стадіоні: справу вже розслідує поліція.

      В іспанській Барселоні другу добу поспіль не вщухають протести: люди на вулицях стали агресивнішими, у місті почались безлади.

      Бабине літо – у розпалі: за словами синоптиків, 16 жовтня Україна стане однією з найтепліших країн у Європі.

       

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини Києва Російська пропаганда Новини США Війна у Сирії Новини Туреччини
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