Випуск новин за 10:00: Прощальна церемонія з Маккейном. Ситуація на фронті

У випуску новин за 30 серпня станом на 09:00 – Америка прощається з Джоном Маккейном. Перша жалобна церемонія закінчилася в Арізоні, на яку прийшли не тільки друзі та родина, а й військовослужбовці та звичайні громадяни. Бойовики не дотримуються "шкільного перемир'я", за добу вони 18 разів обстріляли позиції українських військових.

Також у випуску: Україна готує санкції проти 19-ти компаній, які незаконно будували Керченський міст в окупованому Криму. Укрзалізниця відкрила продаж квитків на потяги до Європейських столиць. У МОЗ розповіли, що українцям загрожують три штами грипу цього сезону.