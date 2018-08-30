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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Прощальна церемонія з Маккейном. Ситуація на фронті

Випуск новин 21 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 серпня станом на 09:00 – Америка прощається з Джоном Маккейном. Перша жалобна церемонія закінчилася в Арізоні, на яку прийшли не тільки друзі та родина, а й військовослужбовці та звичайні громадяни. Бойовики не дотримуються "шкільного перемир'я", за добу вони 18 разів обстріляли позиції українських військових.

Також у випуску:

Україна готує санкції проти 19-ти компаній, які незаконно будували Керченський міст в окупованому Криму.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на потяги до Європейських столиць.

У МОЗ розповіли, що українцям загрожують три штами грипу цього сезону.

Теги: Війна на Донбасі Новини США Випуск новин Джон Маккейн
Джерело: 24 канал
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