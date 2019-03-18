Випуск новин за 10:00: Протести у Москві проти анексії Криму. Приїзд лікаря до Павла Гриба
У випуску новин за 18 березня станом на 10:00 – у Москві активісти вийшли на одиночні пікети проти російської анексії Криму. Приїзд українського лікаря Василя Притули не зміг змінити умови утримання під російською вартою Павла Гриба.
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Джерело: 24 канал
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