Випуск новин за 10:00: Реставрація Нотр-Даму. Вихід на свободу Савченко і Рубана

У випуску новин за 16 квітня станом на 10:00 – до кампанії з реставрації Нотр-Даму анонсованої Макроном, вже долучилася родина французьких бізнесменів Піно. Мільярдери виділили 100 млн євро. Надія Савченко та Володимир Рубан вийшли на свободу. Суд звільнив з-під варти підозрюваних у підготовці масштабного теракту в центрі Києва, бо в обох опівночі завершився термін тримання під вартою.

Також у випуску: Фінал існування Шулявського шляхопроводу: міст вивозять по шматках на утилізацію. Минулої доби російські найманці 12 разів відкривали вогонь по наших позиціях. В НАБУ офіційно повідомили, що спіймали колишнього нардепа, голову правління компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова. Його підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 346 мільйонів гривень.

Джерело: 24 канал