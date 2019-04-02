Випуск новин за 10:00: Розгляд апеляції щодо полонених моряків. Смерть потерпілого після вибуху
У випуску новин за 2 квітня станом на 10:00 – сьогодні Лефортовський районний суд Москви розгляне апеляцію українських моряків Андрія Артеменка та Андрія Ейдера через відмову долучити до матеріалів слідства резолюцію ПАРЄ. Один із потерпілих від вибухів у Кропивницькому помер у лікарні. Саме він був за кермом автоцистерни з газом, яка вибухнула.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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