Випуск новин за 10:00: Розгляд апеляції щодо полонених моряків. Смерть потерпілого після вибуху

У випуску новин за 2 квітня станом на 10:00 – сьогодні Лефортовський районний суд Москви розгляне апеляцію українських моряків Андрія Артеменка та Андрія Ейдера через відмову долучити до матеріалів слідства резолюцію ПАРЄ. Один із потерпілих від вибухів у Кропивницькому помер у лікарні. Саме він був за кермом автоцистерни з газом, яка вибухнула.

Також у випуску: Західний світ схвалив вибори в Україні. У Польщі заявили, що не мають фаворита на українських виборах. Зловмисники підпалили Закарпатську долину нарцисів.

Джерело: 24 канал