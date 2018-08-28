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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 10:00: Розшук Вадима Тітушки. Секс-бізнес в Україні

Випуск новин 21 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 серпня станом на 10:00 – Горезвісного Вадима Тітушка, прізвище якого стало загальною назвою для найнятих провокаторів, оголосили у розшук. Його підозрюють у скоєні розбійних нападів з метою пограбування в складі організованої групи. У Києві та Дніпрі викрили злочинців, які залучали дівчат до надання інтимних послуг.

Також у випуску:

На передову бойовики повернули танки. Після тривалого затишшя ворог обстріляв селище Лебединське. 

Росія вдруге відмовила Архієпископу Климентові у помилуванні Олега Сенцова. 

У Києві зіштовхнулись одразу 7 авто, є постраждалі. 

На Харківщині невідомі підпалили машину місцевого активіста Анатолія Бангена.

Теги: Випуск новин Тітушки
Джерело: 24 канал
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