Випуск новин за 10:00: Розшук Вадима Тітушки. Секс-бізнес в Україні
У випуску новин за 28 серпня станом на 10:00 – Горезвісного Вадима Тітушка, прізвище якого стало загальною назвою для найнятих провокаторів, оголосили у розшук. Його підозрюють у скоєні розбійних нападів з метою пограбування в складі організованої групи. У Києві та Дніпрі викрили злочинців, які залучали дівчат до надання інтимних послуг.
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Джерело: 24 канал
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